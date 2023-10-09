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Конгрессвумен Грин: ХАМАС мог получить оружие с Украины для удара по Израилю

Конгрессвумен Грин: ХАМАС мог получить оружие с Украины для удара по Израилю

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин предположила, что палестинское движение ХАМАС могло купить американское оружие для удара по Израилю у украинских нелегальных торговцев оружием.

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Комментарии
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Лев Добрый
Ужасно конечно, но в Луганске и в Донецке гораздо хуже, только не показывают западные СМИ, у них это не принято!👀😱👈
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23 час.

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