🏺Крымский ремесленник Павел Ермоленко — мастер, который является не просто художником-керамистом, но и хранителем традиций гончарного дела.
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🏺Крымский ремесленник Павел Ермоленко — мастер, который является не просто художником-керамистом, но и хранителем традиций гончарного дела.