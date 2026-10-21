Помощник президента России Юрий Ушаков перед встречей Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, назначенной на 21 октября в Санкт-Петербурге, рассказал журналистам о болезни Джареда Кушнера, контактах с Зеленским и повестке переговоров.