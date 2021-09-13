Выборы в ГД - это праздник, который всегда с тобой

Любопытно, однакоПолитикаВыборы в ГД - это праздник, который всегда с тобойавтор - Ингвар Коротков Я наслаждаюсь выборами. Нет, правда. Все называют это цирком. А я - нет.Вернуться к статье42НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьSamariumПраздник конечно... со слезами на глазах после подсчета голосов...Василий ИвановичЕдросовец плюнул гавном в Прилепина, как гнусно и мелкоАСАлександр СергеевГРАЖДАЕ России НЕ ГОЛОСУЙТЕ за людей, которые от КПРФ:- ЗЮГАНОВ, КАШИН, ГРУДИНИН, ПЛАТОШКИН, РАШКИН, нтиколай БОНДАРЕНКО и МНОГИЕ другие, РОДСТВЕННИКИ которых уже ни раз ПРЕДАВАЛИ Российскую ИМПЕРИЮ, а они СССР. Им всё равно, каким путём СВЕРГНУТЬ нынешнюю ВЛАСТЬ, ПЕРЕВОРОТ, вместе с ПЯТОЙ КОЛОНОЙ, в лице "РЕВОЛЮЦИОННОГО" ЕВРЕЙСТВА , аналогичного 1917 года, в крайнем случае 1991 года когда была уничтожена ими РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ и были созданы 15 Советских Республик ). Надо было создавать 15 Советских Республик для того, чтобы уничтожить РОДНОЙ ДОМ !? И снова с ПЯТОЙ КОЛОНОЙ, в лице "РЕВОЛЮЦИОННОГО" ЕВРЕЙСТВАуничтожжают СОВЕТСКИЙ СОЮЗ ( созданный ими же, но по желани ПЯТОЙ КОЛОНОЙ, в лице "РЕВОЛЮЦИОННОГО" ЕВРЕЙСТВА ).АСАлександр СергеевИстория с ЗЮГАНОВЫМ известна. Один из главных функционеров ЦК КПСС (Коммунистической партии Советского Союза), преданную самими же КОММУНИСТАМИ в 1991 году (РАЗВАЛИЛИ ВЕЛИКИЙ СОВЕТСКИЙ СОЮЗ). Но ЗЮГАНОВ не растерялся и создал в начале 90-х новую партию – КПРФ (Коммунистическая партия Российской Федерации). На Президентских выборах 1996 года СТРУСИЛ, можно сказать, подарил Президентское кресло России ЕЛЬЦИНУ (тот не растерялся, с благодарностью забрал его). С Сегодняшняя КПРФ, лицемерная, МЕРЗСКАЯ организация, имеющая в своё составе НЕГОДЯЕВ, готовых ради кресла в ГОСДУМЕ, Московской ДУМЕ и других органов ВЛАСТИ России, пойти на любой ПОДЛОГ, это КАШИН, ГРУДИНИН, ПЛАТОШКИН, РАШКИН, нтиколай БОНДАРЕНКО и многие другиеКаким образом БОЛЬШЕВИКИ (позже КПСС ) ПРЕДАЛИ Российскую Империю в 20-хгодах 20-ого столетия У БОЛЬШЕВИКОВ (БОШКИ не работали, тупые были. Потому- что они НЕ УВИДЕЛИ, что ( их разводит ) ими упраляла ПЯТАЯ КОЛОНА в лице "РЕВОЛЮЦИОННОГО ЕВРЕЙСТВА, которая и РАСЧЛЕНИЛА РОССИЙСКУЮ ИМПЕРИЮ на 15 СОЮЗНЫХ Республик, которые не вошли в состав России, до сего времени и баломутят и при первой же возможности ПРЕДАДУТ Россию. Что и происхордит сейчас с УКРАИНОЙ и произошло с ПРИБАЛТАМИ. А в 90-х, сами же КПСС развалили СССР и КПСС тоже – это что, тоже было запланировано БОЛЬШЕВИКАМИ !? И сейчас, в этом, 2021 году партийцы КПРФ выходили на НЕ САНКЦИОНИРОВАННЫЕ шествия вместе с ПЯТОЙ КОЛОНОЙ в поддержку НАВАЛЬНОГО – это тоже БОЛЬШЕВИКИ планировали !? КПРФ, вместе с горлохватом ЗЮГАНОВЫМ надо ЛИКВИДИРОВАТЬ, как опаснейшую мину замедленного действия, а ГРУДИНИНА посадить, а ЗЮГАНОВ его хочет в ГОС. ДУМУ затащить.Комментировать
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