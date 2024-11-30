В физическом издании Avowed есть все, кроме самого диска с игрой Как и большинст...

В физическом издании Avowed есть все, кроме самого диска с игройКак и большинство крупных релизов, Avowed поступит в продажу в двух изданиях – цифровом и физическом, но, как стало известно от Microsoft, в Premium-издание, представляющее собой SteelBook, будет включен не диск с игрой, а цифровой… источник.