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Точилкин о межсезонье: «Защитил диплом. Теперь я выпускник Орского гуманитарно-технологического института и имею специальность бухгалтера-экономиста»

– Уже совсем скоро начнутся предсезонные сборы. Наверное, за время отпуска успели сделать много дел? – Большую часть времени я посвятил подготовке к государственному экзамену.

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