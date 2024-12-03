Новогодняя игра-путешествие по русским сказкам пройдет в Петровском путевом дворце. Дети и взрослые смогут послушать рождественские песнопения XVII века, принять участие в подвижных играх и творческих мастер-классах, а также посмотреть спектакль.
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