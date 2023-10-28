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Русская весна

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В Якутии создают спецподразделение операторов БПЛА (ФОТО)

В Якутии создают спецподразделение операторов БПЛА (ФОТО)

В Республике Саха (Якутия) создадут специализированное подразделение операторов беспилотников, нацеленное на комплексное применение современных беспилотных летательных аппаратов, в том числе дронов, производимых на базе Технопарка «Якутия».

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