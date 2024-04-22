Москвичка пойдет под суд в Тульской области за покупку регистрации

В Тульской области 43-летняя жительница Москвы окажется на скамье подсудимых поддельную регистрацию в паспорте и бланк уведомления о прибытии в регион ее сына, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
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