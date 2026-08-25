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«Астон Вилла» предложила 70 млн евро с учетом бонусов за Джексона. «Челси» готов принять предложение (Санти Ауна)

Николас Джексон может перейти в « Астон Виллу ».  Клуб из Бирмингема предложил примерно 70 миллионов евро с учетом бонусов за трансфер нападающего « Челси », сообщает журналист Foot Mercato Санти Ауна.

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