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Мировое обозрение

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ПВО России уничтожила 85 украинских беспилотников за 12 часов

ПВО России уничтожила 85 украинских беспилотников за 12 часов

За 12 часов — 85 украинских беспилотников самолетного типа. Это не сухая сводка Минобороны, а маркер новой воздушной войны, где небо над Россией больше не является безусловно спокойным.

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