Интересная жизнь с Vera Star Вчера ЦИК завершил прием подписей от самовыдвиженцев и кандидатов от непарламентских партий.
Видимо Надеждин всё. Уже найдены нарушения, и заявлено, что 30 тыс. подписей оказались поддельными
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Николай Гинц
что набросились?у нас демократия или тоталитаризм...
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9 час.
ВераВерная
Два персонажа, возжелавшие во власть прорваться, мило побеседовали))) Уж кому, как не Собчак, надо было во внутренностях Надеждина поковыряться. Провокаторша, с заданием справилась? Услышала, что хотела? Теперь понимаешь, почему таких придурков, как вы, никогда в Кремле не будет? Так что, всё? Представление закончилось? Или антракт пока? Что там с Бориской дальше будет?
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6 час.
Кошмар
Посадют... а не мухлюй...😀
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5 час.
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