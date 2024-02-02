Видимо Надеждин всё. Уже найдены нарушения, и заявлено, что 30 тыс. подписей оказались поддельными

ВераВерная

Два персонажа, возжелавшие во власть прорваться, мило побеседовали))) Уж кому, как не Собчак, надо было во внутренностях Надеждина поковыряться. Провокаторша, с заданием справилась? Услышала, что хотела? Теперь понимаешь, почему таких придурков, как вы, никогда в Кремле не будет? Так что, всё? Представление закончилось? Или антракт пока? Что там с Бориской дальше будет?