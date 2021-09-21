Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Воробей
    Я тут очень бегло коснулся концепции природы нашей Реальности, в которой наш Мир - это учебно-экзаменационный полиг...Какую тайну Иисус...
  • Воробей
    - « Да потому, что проповедовать свое учение и одновременно СКРЫВАТЬ (?) его посредством... притч?!? Нелепо, нелогичн...Какую тайну Иисус...
  • Александр Лесков
    Во многом, думаю, Вы правы, но в первом предположении — КАТЕГОРИЧЕСКИ — НЕТ. Почему? Да потому, что проповедовать св...Какую тайну Иисус...

За что российские либералы-западники ненавидят князя Александра Невского?

За что российские либералы-западники ненавидят князя Александра Невского?

История доказала правоту великого полководца и политика, пошедшего на компромисс с Ордой ради отражения нашествия с Запада, грозившего лишить русских веры, культуры и языка, как это произошло в сделавшей противоположный выбор Галиции На минувшей неделе прозападные российские медиа дружно встали на защиту директора новосибирского Городского открытого колледжа, кандидата исторических наук Сергея Чернышова, назвавшего великого князя Александра Невского "коллаборационистом" и сравнившего его с власовцами.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх