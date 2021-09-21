За что российские либералы-западники ненавидят князя Александра Невского?

История доказала правоту великого полководца и политика, пошедшего на компромисс с Ордой ради отражения нашествия с Запада, грозившего лишить русских веры, культуры и языка, как это произошло в сделавшей противоположный выбор Галиции На минувшей неделе прозападные российские медиа дружно встали на защиту директора новосибирского Городского открытого колледжа, кандидата исторических наук Сергея Чернышова, назвавшего великого князя Александра Невского "коллаборационистом" и сравнившего его с власовцами.