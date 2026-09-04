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Самая дорогая сумка в мире и бриллианты в 20 карат: сколько стоит образ Джорджины Родригес для Венецианского кинофестиваля 2026, который все обсуждают в Сети

Самая дорогая сумка в мире и бриллианты в 20 карат: сколько стоит образ Джорджины Родригес для Венецианского кинофестиваля 2026, который все обсуждают в Сети

Возлюбленная Криштиану Роналду приехала в Италию в новом статусе фото: Getty ImagesВенецианский фестиваль — одно из самых обсуждаемых событий лета, которое традиционно собирает на острове Лидо ключевых представителей мировой индустрии кино, моды и бизнеса.

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