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Лжебанкир похитил с карты московской пенсионерки более 1,3 миллиона рублей

Лжебанкир похитил с карты московской пенсионерки более 1,3 миллиона рублей

В Москве лжебанкир выманил у пенсионерки более 1,3 миллиона рублей. В пресс-службе ГУ МВД России по столице в четверг сообщили, что в настоящий момент полиция расследует дело о мошенничестве.

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