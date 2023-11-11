«Симпсоны» похоронили NFT

Сериал, который постфактум не раз объявляли пророческим, объявил о конце «NFT-безумия». И в самом деле, с начала прошлого года объем сделок с NFT сократился на 90%, а токен-коллекции, которые покупались за сотни тысяч и десятки миллионов долларов, постоянно падают в цене.