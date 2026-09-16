У кого лучше штык-нож

Универсальный инструмент В мае 2004 года на пыльных окраинах иракского города Аль-Амара произошло событие, которое военные историки впоследствии назовут последней классической штыковой атакой современности.
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