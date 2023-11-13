Translational Psychiatry: обнаружена связь между тревогой и кишечными бактериями

Согласно исследованию, проведенному Юго-западным медицинским центром Техасского университета (UT Southwestern Medical Center, UTSW), взаимодействие между микроорганизмами в кишечнике человека может быть связано с повышенным уровнем тревожности у людей с депрессией.
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