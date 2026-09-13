Развитие петербургского метро и общественного транспорта к 35-летию комитета по транспорту

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в честь 35-летия городского комитета по транспорту сообщил о значительном развитии метрополитена и общественного транспорта города.
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