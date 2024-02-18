Юрий Котенок: Как брали Авдеевку

Николай Севостьянов 18 февраля 2024 г., 0:11 Русский козырь против тик-ток-бригады ВСУ Позиции противника в Авдеевке моему собеседнику пришлось видеть со ….
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