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Русский Днепропетровск

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Юрий Котенок: Как брали Авдеевку

Николай Севостьянов 18 февраля 2024 г., 0:11   Русский козырь против тик-ток-бригады ВСУ Позиции противника в Авдеевке моему собеседнику пришлось видеть со ….

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