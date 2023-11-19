Ограбление магазина «Дикси» в Лужском районе попало на видео

Преступники украли дорогой алкоголь, красную икру и сигареты. В распоряжении 78.ru попало ограбление магазина «Дикси», расположенного на улице Центральной в деревне Ретюнь в Лужском районе Ленинградской области.
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