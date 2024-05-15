Гагарина высказалась о бывших мужьях

Полина Гагарина заявила, что старается не афишировать свою личную жизнь ради детей. По словам артистки, расставание с мужчинами для нее является очень болезненной темой, поскольку в её собственном детстве отсутствовала фигура отца.
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