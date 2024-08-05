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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Впервые за 20 лет следующей игрой от разработчиков God of War станет не God of War Прин...

Впервые за 20 лет следующей игрой от разработчиков God of War станет не God of War Прин...

Впервые за 20 лет следующей игрой от разработчиков God of War станет не God of WarПринадлежащая Sony американская Santa Monica Studio последние 20 лет только и делает что игры серии приключенческих боевиков God of War, но, похоже, наконец взялась за что-то новое.

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