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Происшествия

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В ЛО МВД России в аэропорту Внуково раскрыта кража дорогостоящего ноутбука

В дежурную часть ЛО МВД России в аэропорту Внуково обратилась жительница соседней Республики, приехавшая в Москву для учебы в вузе, и сообщила о хищении принадлежащего ей ноутбука, стоимостью более 300 тысяч рублей.

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