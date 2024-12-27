Народ и армия. Дедушка Мороз и волонтёры (ветераны Специальной Военной Операции) из Екатеринбурга в преддверии Нового года привезли подарки и устроили праздник детям дома малютки в ЛНР.
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Народ и армия. Дедушка Мороз и волонтёры (ветераны Специальной Военной Операции) из Екатеринбурга в преддверии Нового года привезли подарки и устроили праздник детям дома малютки в ЛНР.
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