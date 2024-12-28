В Ульяновске полицейские задержали подозреваемых в мошенничестве

В результате проведенного комплекса оперативно–розыскных мероприятий сотрудники отделения по борьбе с организованной преступностью уголовного розыска МО МВД России «Димитровградский» совместно с СУ СК Росси по Ульяновской области при силовой поддержке бойцов Управления Росгвардии региона пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в серии мошеннических действий.