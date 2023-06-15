ТиНАО, САО и ВАО стали лидерами по вводу социальных объектов с начала года в Москве

С января по май 2023 года больше всего социальных объектов было сдано на территории Троицкого и Новомосковского административных округов, на втором месте – Северный административный округ, замыкает тройку лидеров Восточный административный округ.
С января по май 2023 года больше всего социальных объектов было сдано на территории Троицкого и Новомосковского административных округов, на втором месте – Северный административный округ, замыкает тройку лидеров Восточный административный округ.
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