В КНДР угрожают Южной Кореи ядерной войной: "Очень большая ошибка"

Сестра лидера Северной Кореи Чим Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что со стороны Южной Кореи было бы "большой ошибкой" угрожать КНДР превентивным ударом и заявила, что страна готова применить ядерное оружие.