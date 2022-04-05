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В КНДР угрожают Южной Кореи ядерной войной: "Очень большая ошибка"

В КНДР угрожают Южной Кореи ядерной войной: "Очень большая ошибка"

Сестра лидера Северной Кореи Чим Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что со стороны Южной Кореи было бы "большой ошибкой" угрожать КНДР превентивным ударом и заявила, что страна готова применить ядерное оружие.

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