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Печать деталей для дронов с помощью 3D-принтера организовали в Подольске

Печать деталей для дронов с помощью 3D-принтера организовали в Подольске

Производство деталей для дронов и беспилотников с помощью 3D-принтера организовали в Подольске. Оно начало работать на базе филиала Первого волонтерского центра под эгидой общественного движения «Рокот-центр 33».

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