Депутаты предложили позволить лесхозам зарабатывать

Позволить лесхозам вести хозяйственную деятельность, чтобы формировать внебюджетные источники оплаты труда лесников, — о разработке такого законопроекта рассказал 28 февраля на заседании Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды зампред комитета Евгений Марков.
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