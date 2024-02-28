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Парламентская газета

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Депутаты предложили позволить лесхозам зарабатывать

Депутаты предложили позволить лесхозам зарабатывать

Позволить лесхозам вести хозяйственную деятельность, чтобы формировать внебюджетные источники оплаты труда лесников, — о разработке такого законопроекта рассказал 28 февраля на заседании Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды зампред комитета Евгений Марков.

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