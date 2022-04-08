Татьяна Сорина: «Не скажу, что все хорошо сейчас, потому что я ограничена в тренировках. Примерный срок восстановления после операции – 2-3 месяца»

Олимпийская чемпионка в эстафете Татьяна Сорина рассказала о своем самочувствии после операции на плече.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх