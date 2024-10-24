Зеленский упрекнул генсека ООН Гутерриша, который "предался искушениям в Казани"

Президент Украины нахамил генсеку ООН в памятный для организации день.Президент Украины Владимир Зеленский в хамской манере выразил недовольство визитом генерального секретаря Организации объединенных наций Антониу Гутерриша на саммит БРИКС в Казани.
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