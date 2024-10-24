Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 686 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Степанян
    В девяностые культурную столицу России называли Бандитский Петербург. 90-ые ушли в лета, но наш славный город теперь...Депутаты петербур...
  • Владимир Степанян
    В условиях СВО, ниже плинтуса зарплат учителей и врачей-бюджетников, непроизвольно возникает вопрос - А морда не трес...Депутаты петербур...
  • Павел Лелин
    чтобы тоже сбежать к врагу?Контракт подписан...

Зеленский упрекнул генсека ООН Гутерриша, который "предался искушениям в Казани"

Зеленский упрекнул генсека ООН Гутерриша, который "предался искушениям в Казани"

Президент Украины нахамил генсеку ООН в памятный для организации день.Президент Украины Владимир Зеленский в хамской манере выразил недовольство визитом генерального секретаря Организации объединенных наций Антониу Гутерриша на саммит БРИКС в Казани.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
MB
Marina Bubon
Зеля, вы идиЁт?🤣🤣🤣
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх