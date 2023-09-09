Байден на первой сессии саммита G20 намерен поговорить о конфликте на Украине

Представитель Белого дома поделился информацией о том, что на грядущей сессии саммита «Большой двадцатки» в Индии глава Соединенных Штатов Америки Джо Байден собирается затронуть тему украинского конфликта и его влияния на прочие государства.
Представитель Белого дома поделился информацией о том, что на грядущей сессии саммита «Большой двадцатки» в Индии глава Соединенных Штатов Америки Джо Байден собирается затронуть тему украинского конфликта и его влияния на прочие государства.
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