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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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🤔Толстые россияне убивают экономику страны

🤔Толстые россияне убивают экономику страны. Ущерб от ожирения в России оценивается в 1,25 трлн рублей в год, подсчитали исследователи ВШЭ.

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