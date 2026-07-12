🤔Толстые россияне убивают экономику страны. Ущерб от ожирения в России оценивается в 1,25 трлн рублей в год, подсчитали исследователи ВШЭ.
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🤔Толстые россияне убивают экономику страны. Ущерб от ожирения в России оценивается в 1,25 трлн рублей в год, подсчитали исследователи ВШЭ.
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