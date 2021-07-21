Как сделать так, чтобы сотрудники вакцинировались добровольно?

Заставить нельзя, уважать Понятно, что бизнес поставлен в крайне неудобное положение. Власти переложили на компании решение проблемы, которую сами не смогли исполнить в силу низкого доверия к ним, медицине и ученому сообществу со стороны населения.
Заставить нельзя, уважать Понятно, что бизнес поставлен в крайне неудобное положение. Власти переложили на компании решение проблемы, которую сами не смогли исполнить в силу низкого доверия к ним, медицине и ученому сообществу со стороны населения.
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