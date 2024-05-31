Boeing представил план обеспечения безопасности полетов

Boeing предоставил Федеральному управлению гражданской авиации США (FAA) свой план обеспечения безопасности полетов и контроля качества, после того как от одного из самолетов 737 Max 9 отвалился кусок фюзеляжа, сообщает Quartz.
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