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FinFax - Новости банков и вкладов

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Центробанк России: Заморозка вкладов подорвет финансовую стабильность страны

Центробанк России: Заморозка вкладов подорвет финансовую стабильность страны

В Банке России считают, что идея заморозки счетов вкладчиков — «абсурдна». Это грубое нарушение прав граждан и бизнеса управлять собственными активами, кроме того, такой шаг «подорвет основы банковской системы и финансовую стабильность страны».

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