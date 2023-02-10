Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

98 подписчиков

Кучеров обновил свой рекорд «Тампы», набрав очки в 17 подряд домашних играх. Он делит 2-е место в гонке бомбардиров НХЛ

Никита Кучеров обновил рекорд «Тампы», набрав очки в 17 домашних играх подряд. Россиянин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (5:0).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх