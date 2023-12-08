Подачу света восстановили 30 тыс. потребителей во Владивостоке

Подачу света восстановили 30 тысячам потребителей во Владивостоке. Об этом сообщает ТАСС. "Энергетики "Приморских электрических сетей" восстановили электроснабжение, нарушенное вчера вечером в пригороде Владивостока.
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