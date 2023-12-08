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Подачу света восстановили 30 тыс. потребителей во Владивостоке

Подачу света восстановили 30 тыс. потребителей во Владивостоке

Подачу света восстановили 30 тысячам потребителей во Владивостоке. Об этом сообщает ТАСС. "Энергетики "Приморских электрических сетей" восстановили электроснабжение, нарушенное вчера вечером в пригороде Владивостока.

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