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Калужские новости

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Пропавшая в Подмосковье 13-летняя девочка может оказаться в Калужской области

Пропавшая в Подмосковье 13-летняя девочка может оказаться в Калужской области

Василиса Автайкина исчезла 19 июля в садоводческом товариществе «Биоприбор» в Подмосковье, есть вероятность, что она может быть в Калужской областиПоисково-спасательный добровольческий отряд "ЛизаАлерт" разыскивает 13-летнюю Василису Автайкину, пропавшую 19 июля в СНТ "Биоприбор" города Пущино городского округа Серпухов в Подмосковье.

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