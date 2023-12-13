Делегация из Маньчжурии находится в Иркутске с рабочим визитом

С двухдневным рабочим визитом в областном центре пребывает делегация города Маньчжурия, которую возглавляет Ван Чанчунь — председатель комитета пропаганды Городского комитета Коммунистической партии Китая.
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