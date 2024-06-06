РИАН: Турция неожиданно нанесла удар в спину НАТО

Кирилл Стрельников считает, что решение Эрдогана по вступлению в БРИКС равно удару по Западу5 июня глава МИД Турции вдруг заявил о намерении стать частью БРИКС, поскольку это объединение может стать хорошей альтернативой Евросоюзу.
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