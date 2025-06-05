На PlayStation 4 не ждем — новая Atelier Resleriana отменила западную PS4-версию

На PlayStation 4 не ждем — новая Atelier Resleriana отменила западную PS4-версиюKoei Tecmo, Gust и Team Ninja обновили информацию об игре Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian, удалив упоминание о версии для PlayStation 4 в западных странах.
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