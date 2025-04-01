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Число зверя: количество жертв маньяка Владимира Миргорода достигло 32

Число зверя: количество жертв маньяка Владимира Миргорода достигло 32

На счету серийного маньяка Владимира Миргорода могут быть новые жертвы, сообщили «Известиям» в СК. Следователи завершили новое расследование, в рамках которого обвинили его в убийстве 16 человек с 2000 по 2004 год.

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