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"Чтобы не прилетало!": новое резкое высказывание украинской певицы Поляковой

"Чтобы не прилетало!": новое резкое высказывание украинской певицы Поляковой

Украинская певица Ольга Полякова рассказала, как вместе с мужем Вадимом Буряковским готовит свой дом к зиме, и что для неё главное .

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