⛪️ Власти Крыма поздравили православных христиан с праздником Покрова Пресвятой Богородицы Глава Крыма Сергей Аксёнов отметил, что в наше сложное время особенно важно вспоминать событие, которому посвящён праздник.
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