Александр Якушев поддержал решение Президента о выдвижении своей кандидатуры на выборах в 2024 году

Выборы пройдут 15–17 марта 2024 года Александр Якушев, известный хоккеист и двукратный олимпийский чемпион, высказал свою поддержку решению Владимира Путина выдвинуться на выборах президента РФ в 2024 году.
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