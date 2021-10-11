Медвежий угол

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  • Mike Mike
    Уебок, а есть, что возразить по сути? Или так и будешь по совковой привычке воздух сотрясать, шавка подзаборная?)))Кого породил СССР...
  • Леонид
    С хрена ли писака в свой пасквиль Луку засунул?Кого породил СССР...
  • Mike Mike
    Какой глубокий и аргументированный ответ тупорылого совкового пиздобола.))) Хоть бы не позорился, выродок большевистс...Кого породил СССР...

Петров-бей и Башир-паша попались с русскими паспортами и оружием в Турции?

Петров-бей и Башир-паша попались с русскими паспортами и оружием в Турции?

  © TUNAHAN TURHAN/KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBALLOOKPRESS Мутная история с арестом в Турции предполагаемых убийц и военных шпионов с русскими паспортами, о которой трезвонят турецкие СМИ, имеет все признаки британского патента по демонизации России.

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