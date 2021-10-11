Петров-бей и Башир-паша попались с русскими паспортами и оружием в Турции?

© TUNAHAN TURHAN/KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBALLOOKPRESS Мутная история с арестом в Турции предполагаемых убийц и военных шпионов с русскими паспортами, о которой трезвонят турецкие СМИ, имеет все признаки британского патента по демонизации России.
© TUNAHAN TURHAN/KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBALLOOKPRESS Мутная история с арестом в Турции предполагаемых убийц и военных шпионов с русскими паспортами, о которой трезвонят турецкие СМИ, имеет все признаки британского патента по демонизации России.
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