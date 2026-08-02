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«Батраков – один из 20 игроков в списке «Галатасарая». Не уверен, что были какие-либо официальные шаги». Турецкий журналист об интересе к хавбеку «Локо»

Журналист турецкого издания Fanatik Джанер Ишбегендирен высказался об интересе « Галатасарая » к Алексею Батракову.

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