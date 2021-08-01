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Как работают антидепрессанты и какие побочные эффекты возможны

Как работают антидепрессанты и какие побочные эффекты возможны

С помощью эксперта разбираемся в видах лекарств от депрессии и нюансах применения. Что такое антидепрессанты Для чего нужны антидепрессанты Антидепрессанты без рецепта врача Как работают антидепрессанты Побочные эффекты Синдром отмены Передозировка Антидепрессанты и алкоголь Комментарии эксперта Материал прокомментировал Николай Назарьев, врач-нарколог, психиатр, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Что такое антидепрессанты В России средства от депрессии — относительно новый тренд, хотя с 2000-х годов прием этих лекарств вырос во всех странах мира [1].

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